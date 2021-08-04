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أفلام وثائقية وورش وعروض فنية في المنيا

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أفلام وثائقية وورش وعروض فنية في المنيا أفلام وثائقية وورش وعروض فنية في المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وبحسب بيان، الأربعاء، نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية رسم وتلوين نباتات وورود على مدار يومين بقسم الفنون التشكيلية، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرضا لفيلم «مستقبل مشرق»، وهو فيلم وثائقي يوضح إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وعمليات التنمية التي تحدث في سيناء، من إنتاج الشؤون المعنوية، بجانب فيلم لسينما الأطفال رسوم متحركة بعنوان «إشارة مرور»، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فقرة مبدع وناقد ومناقشة لبعض الشعراء والكتاب لعشم الشيمي، ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية لتعليم الرسم بألوان الخشب.

كما أعد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان «الأسرة ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعي» حاضرها حماده عبدالرحمن، تناول خلالها التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي وآثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع، مع استعراض آثارها السلبية على الأسرة وخلق نوع من العزلة بين أفرادها وأثر ذلك على المجتمع، كذلك أثرها في تكوين وتشكيل الفكر والوعي القيم الاجتماعية والاخلاق، فيما قدمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة حكى للأطفال بعنوان «تاريخ بلدى»، ونظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية «قص ولصق» بعنوان «لا للإرهاب».

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية تبلوهات غنائية راقصة تدريب محمد شحاتة، تصميم رقصات واستعراضات أسامة عبدالله، كما قدم كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرضا فنيا وكوكتيل من الأغاني، بجانب فقرة فنية بعنوان «الجيل الصاعد» غناء ندي محمد، فاطمة أحمد، ابراهيم أدهم ،أريج أحمد، هدي محمد، الفرقة بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

المصرى اليوم

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