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خبيرة تغذية: 90% من أسباب زيادة الوزن تتمثل في الشهية العالية

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خبيرة تغذية: 90% من أسباب زيادة الوزن تتمثل في الشهية العالية خبيرة تغذية: 90% من أسباب زيادة الوزن تتمثل في الشهية العالية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتناول الخضروات، لأنها تزيد من قوة الجهاز المناعي للجسم، وهذا الأمر مهم في ظل أزمة كورونا، مضيفة أنها أطلقت مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء» من أجل تكوين بنية جيدة من الشباب في المرحلة المقبلة، وبالتالي يكون الشباب ليس عرضة للإصابة بتبعات مرض السمنة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج «أوفر وايت»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء، أن 90% من أسباب زيادة الوزن تتمثل في الشهية العالية، مضيفة أن هناك الكثير من المكملات الغذائية التي تقلل الشهية مثل عشب الكوجيك، وعشب السليم الذي ينمو في جنوب شرق آسيا، وعشب الجرسنيا.

ولفتت إلى أن علم التغذية كبير جدًا، ولكنه معقد، ولا يوجد داء إلا وله علاج، مشيرة إلى أن أحد أسباب السمنة هو الوراثة، ولكن هناك إمكانية لخفض الوزن، من خلال علاج المشاكل التي يعاني منها المريض سواء كانت مشكلة في الحرق أو زيادة الشهية.

المصرى اليوم

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