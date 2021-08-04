تحذير أمريكي من كارثة شمالي إثيوبيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الأربعاء، من تبعات الحرب الدائرة شمالي إثيوبيا.

ووفقا لوكالة «رويترز» عبّرت باور، في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لإثيوبيا، عن مخاوفها من التصريحات الخالية من الإنسانية حول أحداث إقليم تيجراي.

تأتي زيارة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال جولة قامت بها إلى إثيوبيا والسودان عقب تحذير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من فرض عقوبات ضد الحكومة الإثيوبية في حال منعها دخول المساعدات لإقيلم تيجراي.

الجدير بالذكر أن إقليم تيجراي يشهد منذ خريف العام الماضي فوضى أمنية وأعمال عنف بسبب الاقتتال على السلطة، ما أدى لحالات نزوح وأزمة إنسانية تهدد بكارثة في حال لم يتم إيصال المساعدات وإنقاذ السكان داخل الإقليم.