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واشنطن ترفض دعوة "الصحة العالمية" لتجميد الجرعات المعززة من لقاح كورونا

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واشنطن ترفض دعوة "الصحة العالمية" لتجميد الجرعات المعززة من لقاح كورونا واشنطن ترفض دعوة "الصحة العالمية" لتجميد الجرعات المعززة من لقاح كورونا
"بسكاي": لسنا بحاجة للاختيار بين توفير جرعة للأمريكيين وإرسال هبات للدول الفقيرة

واشنطن ترفض دعوة

رفض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دعوة منظمة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 حتى سبتمبر المقبل، وفق اليوم.
وتفصيلاً، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" لأن تختار ما بين الجرعات المعززة وإرسال هبات إلى الدول الفقيرة.


واعتبرت بساكي أن اقتراح المنظمة الأممية هو "بديل خاطئ"، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين… لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأمريكيين ومساعدة الدول الفقيرة، وهذا لم يتقرر رسمياً بعد في مطلق الأحوال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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