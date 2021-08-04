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مسؤول: أمريكا تعكف على خطة لإلزام الزوار الأجانب بالتطعيم

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مسؤول: أمريكا تعكف على خطة لإلزام الزوار الأجانب بالتطعيم مسؤول: أمريكا تعكف على خطة لإلزام الزوار الأجانب بالتطعيم

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قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعكف على إعداد خطة تلزم تقريبا جميع الزوار الأجانب للولايات المتحدة بالحصول على جرعتي التطعيم ضد كوفيد-19 في إطار رفع قيود السفر التي تمنع كثيرين من دول العالم من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض ليس مستعدا لرفع قيود السفر فورا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن لديها مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات "من أجل إعداد نظام جديد يكون جاهزا عندما يكون بوسعنا استئناف السفر" مضيفا أنه يتضمن "نهجا تدريجيا يعني بمرور الوقت ، مع استثناءات محدودة، انه يتعين على الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة الحصول على جرعتي التطعيم".

المصرى اليوم

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