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الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً

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الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً
قال إننا سنتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ

الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن هناك من يريد "التسلل" إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "سعيد في كلمة مسجلة نشرتها الرئاسة التونسية أن "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة أو محاولة تفتيتها ولكنني واثق أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".

وأضاف: "لا مجال لأي أحد كان يريد أن يوظف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية".

وتابع: "وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء وهؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية".

وقال سعيد: "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون وليعلموا جيداً أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل سيتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".

وأكد حرصه "على احترام القانون وفرضه على الجميع"، وقال: "كفى عبثاً بالدولة التونسية، والدولة التونسية هي دولة تقوم على القانون".

واختتم: "اليوم البعض يبحث عن سبل ملتوية عن الخروج من تونس.. ومن تعلقت به قضية فعليه إعادة الأموال للشعب التونسي، والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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