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من تكون المرأة التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية بالأولمبياد؟

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من تكون المرأة التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية بالأولمبياد؟ من تكون المرأة التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية بالأولمبياد؟
" وكالة أخبار المرأة "

 حققت البولندية آنيتا فلودارتشيك إنجازا متميزا، حيث أصبحت أول رياضية في التاريخ تفوز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في نهائي مسابقات رمي المطرقة، التي جرت ضمن الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.
ونجحت آنيتا فلودارتشيك (35 عاما)، بطلة العالم 4 مرات وبطلة أوروبا عدة مرات، في الفوز بلقبها الأولمبي الثالث على التوالي، بعد ذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد "ريو 2016".
وأحرزت البطلة البولندية المركز الأول، برمية بلغت مسافتها (78.48) متر، تاركة الميدالية الفضية للصينية وانغ تشينغ، التي وصلت رميتها في محاولتها الأخيرة إلى مسافة 77.03 متر، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البولندية الأخرى مالوينا كوبرون، التي سجلت مسافة (75.49) متر.
وحصلت بولندا بذلك على الميدالية الذهبية الثانية لها حتى الآن في هذه الدورة، إضافة إلى ميداليتين فضيتين وبرونزيتين أيضا.

وكالة أخبار المرأة

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