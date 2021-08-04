الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ينظم بطولة عالمية .. للمحترفين والهواة

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بمشاركة لاعبين من داخل المملكة وخارجها

أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام إقامة أول بطولة مفتوحة عالمية لفئات المحترفين وفئات الهواة، بمشاركة لاعبين من داخل المملكة وخارجها خلال الفترة من 11 -13 يناير 2022 في مدينة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحترفين IFBB pro league.

وستشهد البطولة التي سيقوم بتحكيمها طاقم من الحكام الدوليين المنافسة على 3 فئات رئيسة هي: كمال الأجسام، والفيزيك، وكلاسيك فيزيك، بينما ستكون المنافسة في فئة كمال الأجسام على 5 أوزان رئيسة (تحت 70 كجم تحت 80 كجم تحت 90 كجم تحت 100كجم فوق100كجم).

وستُقام منافسات فئة الفيزيك على 5 أطوال (طول حتى 168 سم حتى 172 سم حتى 176 سم حتى 180 سم فوق 180 سم) ، في حين ستُقام فئة كلاسيك فيزيك على 4 مجموعات المجموعة الأولى كلاسيك A :



طول 163 سم وزن 72 كجم

طول 165 سم وزن 75 كجم

طول 168 سم وزن 77 كجم

طول 170 سم وزن 79 كجم

المجموعة الثانية كلاسيك B :

طول 173 سم وزن 82 كجم

طول 175 سم وزن 86 كجم

طول 178سم وزن 89 كجم

المجموعة الثالثة كلاسيك C :

طول 180 سم وزن 93 كجم

طول 183 سم وزن 96 كجم

المجموعة الرابعة كلاسيك D :

طول 185 سم وزن 100 كجم

طول 188 سم وزن 104 كجم

طول 191 سم وزن 107 كجم

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد أنه تم رصد مكافأة مالية للمشاركين في منافسات البطولة للمراكز الأول والثاني والثالث من كل فئات المحترفين، بالإضافة إلى جوائز 3 بطاقات احتراف للهواة.