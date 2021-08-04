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موسيمانى يعرقل مفاوضات الحزم السعودي لضم الشحات

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موسيمانى يعرقل مفاوضات الحزم السعودي لضم الشحات موسيمانى يعرقل مفاوضات الحزم السعودي لضم الشحات

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تمسك الجنوب افريقي، بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، باستمرار حسين الشحات لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، مع القلعة الحمراء.

كما رفض مسئولو النادي الأهلي، العروض المقدمة للاعب، في ظل حاجة الجهاز الفني لجهود الشحات في الفترة القادمة، وجاء ذلك بعد تألق حسين الشحات في الفترة الأخيرة، بخلاف وجود أزمة في مركز الجناح بصفوف الفريق الأحمر.

وهناك رغبة من النادي الأهلي في عدم التخلي عن حسين الشحات، رافضين مناقشة أي عرض خارجي للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.

وتلقى حسين الشحات عرضًا من نادي الحزم السعودي في الفترة الأخيرة، لكن رغبة الأهلي في التمسك باللاعب قادت الإدارة الحمراء لعدم مناقشة العرض والاعتذار للنادي السعودي عن بيع خدمات الشحات.

المصرى اليوم

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