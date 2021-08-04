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مران .. تدريبات خاصة للناشئين في صالة الجيمانيزيوم

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مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين في صالة الجيمانيزيوم مران .. تدريبات خاصة للناشئين في صالة الجيمانيزيوم

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أدت مجموعة اللاعبين الناشئين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباتهم بصالة الجيمانيزيوم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خوض اللاعبين الشباب لتدريبات في صالة الحيمانيزيوم بفندق الإقامة وعدم المشاركة في التدريبات الفنية .

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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