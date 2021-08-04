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تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران

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تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران

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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري.

واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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