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"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان

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"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان "اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان

جي بي سي نيوز :- أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أنها تبذل مساعي عاجلة بغية تفادي تصعيد محتمل جديد بين إسرائيل ولبنان على خلفية الجولة الجديدة من القصف المتبادل عبر الحدود.

وذكرت "اليونيفيل" في بيان لها أن قائدها اللواء ستيفانو ديل كول، عقب ورود تقارير عن الجولة الأخيرة من القصف اليوم الأربعاء، تواصل فورا مع جميع الأطراف وحثها على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تفادي مزيد من التصعيد، لاسيما في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكدت القوة الأممية أنها لا تزال على تواصل مع جميع الأطراف المعنية وتعمل مع الجيش اللبناني من أجل ضمان اتخاذ إجراءات فورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق.

ولفتت "اليونيفيل" إلى أن الأولوية تكمن في استعادة الاستقرار فورا، كي يصبح بإمكانها إطلاق تحقيق في الحادث الأخير.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من اليوم عن قصف قواتها أراضي لبنانية، ردا على سقوط صاروخين أطلقا على الجليل.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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