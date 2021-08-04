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الاحتلال يقصف جنوب لبنان بعد سقوط صاروخين على مستوطنة

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الاحتلال يقصف جنوب لبنان بعد سقوط صاروخين على مستوطنة الاحتلال يقصف جنوب لبنان بعد سقوط صاروخين على مستوطنة

جي بي سي نيوز :- أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف نحو جنوب لبنان، بعد انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة"، إثر سقوط صاروخين، زعم جيش الاحتلال أنهما أطلقا من الأراضي اللبنانية.

 

 

 

 

 

 

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن: "عقب انطلاق صفارات الإنذار تم تحديد ثلاث عمليات إطلاق من لبنان إلى المستوطنات المحاذية للحدود، ومن بين هذه الصواريخ، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية واثنان في منطقة مفتوحة بكريات شمونة".

 

وأضف البيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية".

 

 

 


 

وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط ستة قذائف في منطقة الخيام، جنوب البلاد، دون تسجيل خسائر تذكر.

ولم تتبن أي جهة على الفور إطلاق الصواريخ نحو الاحتلال، وفق الزعم الإسرائيلي.

 

 

 

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس يجريان مشاورات أمنية، بعد أن قطع الأول بشكل مستعجل مشاركته في جلسة للكنيست.

 

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية تسجيل 4 إصابات بـ"الهلع" في كريات شمونة، وبفتح الملاجئ هناك للمستوطنين.

جي بي سي نيوز

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