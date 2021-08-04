الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

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جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الأجواء.

وقالت الوكالة إن "جيش العدو الاسرائيلي أطلق عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في أجواء المنطقة".

وكانت الوكالة أفادت في 31 يوليو الماضي بأن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي سرقت 100 رأس ماعز عائدة إلى أحد الرعاة في محلة ملحاثة خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT