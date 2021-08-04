أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

Print
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الأجواء.

وقالت الوكالة إن "جيش العدو الاسرائيلي أطلق عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في أجواء المنطقة".

وكانت الوكالة أفادت في 31 يوليو الماضي بأن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي سرقت 100 رأس ماعز عائدة إلى أحد الرعاة في محلة ملحاثة خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو

تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن "الكارثة"

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن "الكارثة"

الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن

الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن