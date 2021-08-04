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نساء النرويج يتحدثن عن آثار جانبية غريبة للقاح فايزر

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نساء النرويج يتحدثن عن آثار جانبية غريبة للقاح فايزر نساء النرويج يتحدثن عن آثار جانبية غريبة للقاح فايزر
" وكالة أخبار المرأة "

 اشتكت النساء النرويجيات من تضخم حجم الثدي بعد تلقيهن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.
ووفقا لموقع "إن كي آر" النرويجي، أكدت فتاة نرويجية تبلغ من العمر 17 عامًا ازدياد حجم ثديها بشكل ملحوظ بعد أسبوعين من التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي.
وشاركت "إيما" تجربتها مع اللقاح عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وقالت: "لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة كبيرة".
وفسر الطبيب النرويجي هاينريش باكمان سبب ظهور ازدياد حجم الثدي، بقوله: "هذه نتيجة طبيعية تمامًا، بعد التطعيم، يزداد حجم الغدد الليمفاوية مؤقتًا. لهذا السبب، يبدو الثديان بحجم أكبر".
من جانبه أكد المتخصص في وكالة الأدوية النرويجية "شتاينار مادسن" أن حوالي عشرة بالمائة من النساء اللواتي تم تطعيمهن يعانين من تورم الغدد الليمفاوية في الإبط، وبسبب ذلك، يبدو الثديان أكبر حجما".

وكالة أخبار المرأة

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