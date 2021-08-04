يحيى خالد: طموح منتخب اليد الوصول لنهائى الأولمبياد

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أكد يحيى خالد نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد أن طموح الفريق لم يتوقف عند بلوغ المربع الذهبي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) ولكن الفريق يسعى لمواصلة عروضه القوية التي تمثل مستواه الحقيقي منذ فترة.

وتأهل فراعنة اليد إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعد فوزه على المنتخب الألماني 31-26 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية للمسابقة.

وقال يحيى خالد في تصريحاته لـ وكالات الأنباء بعد المباراة: «أعددنا لهذه المباراة منذ فترة، وكان هدفنا منذ اللحظة الأولى في هذه الدورة الأولمبية هو الوصول للمربع الذهبي، ولم نكن سنرضى بأقل من هذا».

وأوضح: «المنتخب الألماني فريق قوي للغاية لكننا بدأنا التحضير لمواجهته فور انتهاء مشاركتنا في دور المجموعات ودرسنا كل شيء عن المنافس وعرفنا كيف نوقف مفاتيح اللعب منذ بداية اللقاء وحافظنا على تقدمنا طوال المباراة».

وعن هدف الفريق التالي حيث يلتقي المنتخب الفرنسي غد الخميس في المربع الذهبي للمسابقة، قال خالد: «مهمتنا ما تزال مستمرة ولم ننته بعد. هدفنا ليس فقط الوصول للمربع الذهبي. فزنا على السويد وعلى ألمانيا ويمكننا الفوز على منتخبات أخرى، والمباريات القادمة ستظهر أين نحن».

وعن السيطرة شبه التامة على مجريات اللعب في مباراة اليوم، قال خالد: «هذا هو مستوى الفريق في الوقت الحالي، ونقدم مستوانا الطبيعي وليس طفرة وقتية. قدمنا هذا المستوى فيما يقرب من 15 أو 20 مباراة على مدار 6 أشهر ونتمنى مواصلة هذا المستوى في الفترة المقبلة».