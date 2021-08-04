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إسماعيل مختار ينعي الراحلة فتحية طنطاوي : ستبقى في ذاكرة الجمهور

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إسماعيل مختار ينعي الراحلة فتحية طنطاوي : ستبقى في ذاكرة الجمهور إسماعيل مختار ينعي الراحلة فتحية طنطاوي : ستبقى في ذاكرة الجمهور

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نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، التي وافتها المنية منذ ساعات، بعد حياة حافلة بالأدوار المتميزة التي ستبقى في ذاكرة جمهورها، فقد تعدت أعمالها الفنية الـ١٤٠ عملا فنيا، من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، بدأتها من المسرح القومي ومسرح الطليعة في الستينات.
وعبر بيان رسمي لرئيس البيت الفني للمسرح كتب «مختار» :«فتحية طنطاوي.. قدمت مايقرب من 140 عملا في المسرح والسينما والتليفزيون ..وكانت بدايتها من المسرح القومي ..أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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