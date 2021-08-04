ملكة جمال بوليفيا تخسر لقبها بسبب الحمل

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" وكالة أخبار المرأة "

اعتبرت الجهة المنظمة لمسابقة ملكات الجمال في بوليفيا أن ملكة جمال البلاد جويس برادو انتهكت بنود العقد الخاص بالمسابقة بعد أن كشفت أنها “حامل”، وعليه قررت هذه الهيئة تجريد ملكة الجمال من لقبها.

وقال موقع ميل أونلاين البريطاني إن برادو والتي فازت بلقب ملكة جمال بوليفيا العام الماضي تم تجريدها من لقبها من قبل الجهة المنظمة للمسابقة التي يطلق عليها اختصارا “غلوريا” بعد أن تبين أنها حامل في شهرها الثاني. ولم تنكر برادو خبر حملها من حبيبها، في تصريحات صحافية، مؤكدة أنهما سيتزوجان قريبا.



