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إذا لاحظت هذه الأعراض في القدم راقب ارتفاع السكر في دمك

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إذا لاحظت هذه الأعراض في القدم راقب ارتفاع السكر في دمك إذا لاحظت هذه الأعراض في القدم راقب ارتفاع السكر في دمك
إشارات إلى أن الجسم لا ينتج الأنسولين الكافي أو لا يمتص بشكل صحيح

إذا لاحظت هذه الأعراض في القدم راقب ارتفاع السكر في دمك

ارتفاع السكر ليس بأمر خطير، لكن إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب قد يصبح مضراً بشكل كبير.

وإذا ظهرت أعراض معينة على قدميك، فقد يشير ذلك إلى تطور مشكلة بسبب عواقب ارتفاع السكر في الدم ومرض السكري من النوع الثاني، فعندما يتطور مرض السكري من النوع 2، قد يرسل الجسم إشارات فردية إلى أنه لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا بشكل صحيح. وفي حالة هذه الاضطرابات المرتبطة بإنتاج الأنسولين، يمكن أن تقفز مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، وتسبّب عواقب غير مرغوب فيها، وفي بعض الحالات، قد تهدّد الحياة.

ووفق "الألمانية" يمكن أن تظهر بعض العلامات الأكثر وضوحاً لاضطراب السكر في الدم في الأطراف، أي القدمين، وفقاً لجمعية السكري الأمريكية (ADA).

وغالبًا ما يحدث الاعتلال العصبي المحيطي في مرض السكري، مما يشير إلى تلف الأعصاب بسبب اضطرابات الدورة الدموية بسبب ارتفاع مستويات السكر.. عادة، تبدأ الأعراض في القدمين، وغالباً في كلتيهما في وقت واحد، حسب موقع ميديك فوروم.

وتلاحظ ADA أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن بعض الأعراض في القدمين مميزة، ومنها حدوث آلام حرقة أو غرز في الساقين، فالقدمان حساستان للغاية للمس، مما يتسبّب في حدوث آلام فيها، وفي بعض الأحيان يكون هناك إحساس بارتداء الأطراف الجوارب أو القفازات، وألم الساقين في الليل، وقد تصبح الأقدام والأيدي شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب في حالة وجود أي اشتباه في الإصابة بمرض السكري -من المهم للغاية تحديد هذا المرض في الوقت المناسب لتجنب العواقب الأكثر تدميراً على الجسم، فيما يتعلق بالاعتلال العصبي المحيطي على وجه التحديد، ومن المهم للأشخاص الذين يعانون منه تثبيت مستويات السكر في الدم لديهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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