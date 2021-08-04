أخبار عاجلة

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة -
الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

وزير الخارجية العماني يلتقي نظيره الإيراني في طهران

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة