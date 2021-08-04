بعد حصوله على المركز الثامن.. إيهاب عبدالرحمن ينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية

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أنهى إيهاب عبدالرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوي، منافساته، ضمن المجموعة الأولى لتصفيات رمي الرمح، بدورة الألعاب الأولمبية، بمدينة طوكيو اليابانية، خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

واحتل اللاعب المركز الثامن في منافسات المجموعة الأولى لرمي الرمح برصيد 81.92 نقطة لينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية، لحسم التأهل إلى الدور النهائي، حيث يتأهل أفضل 12 لاعب من المجموعتين.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعد لعبتي السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة.