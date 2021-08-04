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وثق لحظة انتحاره.. يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

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وثق لحظة انتحاره.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة وثق لحظة انتحاره.. يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

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صنع مشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستكي، وثبتها في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها القرار النهائي، لشنق نفسه، والسقوط على الأرض جثة هامدة ، لتنتقل بعدها النيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمعاينة جثمان محمد رضا، الشاب المنتشر مؤخرا، علي تطبيق تيك توك، واستمعت إلى أقوال أسرته، مطالبة الأجهزة استكمال التحريات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أسرة شاب بالعثورة على جثته مشنوقا داخل غرفة نومه، انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ، وبفحص هاتفه تبين أنه مفتوح على تطبيق واتساب، كما ظهرت محادثة جمعت المنتحر وصديقه، الذي ابلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صوره المشنقة داخل غرفه نومه.

شاب تيك تك المنتحر في منشأة ناصر بالقاهرة

كشفت التحريات أن المنتحر وثق لحظة الانتحارعلي تليفونه بتصوير غرفته والمشنقه ، وتم التحفظ عليه من جانب الأجهزة الأمنية، وارساله إلى النيابة العامة، وتم الاستماع لأقوال صديق المنتحر لكشف اللحظات الأخيرة في حياة صديقه، والأسباب التي دفعته إلى الانتحار.

من جانبها أكدت أسرة المنتحر، معرفتها بأسباب انتحار ابنهما، وقالت إنها فوجئت بخبر وفاته عندما دخلوا غرفة نومه وجدوه جثة هامدة.

فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للتأكد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.

حبل المشنقة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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