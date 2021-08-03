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وزير الزراعة يوجه بالنهوض بالإنتاج الحيواني في

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وزير الزراعة يوجه بالنهوض بالإنتاج الحيواني في مصر وزير الزراعة يوجه بالنهوض بالإنتاج الحيواني في

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إيهاب صابر، مساعد الوزير للثروة الحيوانية ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بالتنسيق بين الصندوق وجميع البنك للتوسع في الخدمات المقدمة للمربين والنهوض بالإنتاج الحيواني في .

من جانبه، كلف صابر، الدكتور عصام إبراهيم، المدير التنفيذي للصندوق، وتامر أسامة، رئيس القطاع المالي بالصندوق، للتفاهم والتنسيق مع بنك قطر الأهلي (QNB) لوضع بروتوكول عمل لأول مرة للتأمين على محفظة قروض الثروة الحيوانية الممنوحة من جميع فروع البنك بالجمهورية.

وأضاف صابر، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن ذلك يأتي إيماناً من الصندوق بالتنسيق والتعاون مع جميع البنوك التي تعمل في قروض الثروة الحيوانية وذلك لتقديم خدمات تأمينية شاملة لجميع مربى الثروة الحيوانية دعما للفلاحين المقترضين من البنوك وإسهاما من الصندوق في المحافظة على الثروة الحيوانية والتأمين عليها.

وأوضح رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن هذا التعاون يرجع لثقة بنك قطر الأهلي (QNB) في الصندوق وما يقدمه الصندوق من خدمات تأمينية شاملة ورعاية الحيوانات المؤمن عليها صحياً ومتابعتها باستمرار، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون دوري وتنسيق أو تفاهم أو توقيع عقد أو بروتوكول مع جميع البنوك التي تعمل في قروض الثروة الحيوانية، خاصة أن الصندوق هو الجهة الرسمية المنوط بها تقديم خدمات التأمين على الثروة الحيوانية بهدف إثراء الاقتصاد القومي والحفاظ على متطلبات الشعب من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها من خلال تنمية الثروة الحيوانية والتأمين عليها.

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