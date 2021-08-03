اتحاد الشغل التونسي يطالب بتشكيل حكومة مصغرة في أسرع وقت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الاتحاد العام للاتحاد العام التونسي للشغل بتشكيل حكومة «مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت، وفقا لما قاله الأمين العام نور الدين الطبوبي على هامش أعمال الهيئة الإدارية من أجل ملء الفراغ في مؤسسات الدولة.

وقال الطبوبي: «ابد أن تكون هناك حكومة ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التونسي واستحقاقاته».

وأضاف الطبوبي أن الهئية الإدارية للاتحاد أكدت على أن يكون أمر تشكيل الحكومة تشاركيا، مضيفا يجب مزيد من التعمق والتفكير ويجب أن تتوضح لنا بعض المسائل من رئاسة الجمهورية حتى يمكن أن نبني موقفنا في خارطة الطريق التي نعدها.

وأكد أن الجميع في حاجة إلى مراجعات وإصلاحات في العقلية ولابدالاتعاظ بالتجارب السابقة وأن نتجه للمستقبل.

وأضاف نحن لا نقبل التدخل الخارجي.