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تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة

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السعودية تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة

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أدانت المملكة العربية محاولات جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

وجاء الإعلان عن الإدانة السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي، والذي عقد برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد بيان المملكة السعودية أن جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) تعمد على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما ثمن البيان ذاته، كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط تلك المحاولات العدائية.

المصرى اليوم

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