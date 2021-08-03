محافظ بني سويف يبحث توزيع المسارات المرورية بالشوارع بعد انتهاء تطوير شارع الجيش

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ناقش الدكتورمحمدهاني غنيم محافظ بني سويف،خلال جولته بمدينة ناصر، مع المرور ومسئولي الوحدة المحلية، توزيع حركة السيارات والحلول والمرورية المنفذة بشارع الجيش الذي يشهد تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة، بجانب الشارع الموازي لمركز شرطة ناصر، وذلك في تواجد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: عبدالحكيم مسعود، سهام بشاي، محمد سيد جنيدي، نبيل ثروت عضو مجلس الشيوخ، وعلى يوسف رئيس المدينة، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعميد محمد أبوالسعد مدير عام المرور

حيث أشار المحافظ إلى توجيهاته في وقت سابقلرئيس المدينة والمرور والإدارات المعنية بالوحدة المحلية بإعداد مقترح يتضمن إعادة توزيع الحركة من خلال تحديد المسارات المرورية اللازمة بشوارع (الجيش، جمال عبدالناصر والشارع المستجد)، لتحقيق السيولة وتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين بعد الانتهاء من أعمال تطوير شارعي الجيش والمستجد لتحقيق السيولة المرورية وفك أية اختناقات أو تكدس كانت تحدث قبل هذه الأعمال بما يحافظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المدينة ويقضي على أية مظاهر للعشوائية

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير المنفذة بشارع الجيش، شملت أعمال توسعة بعدما تمت إزالة الإشغالات والكافيهات ،لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 إلى 8 أمتار، وإنشاء ممشى بعرض 8 أمتار بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش، والانتهاء من أعمال الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية والدهانات، وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، وتم رصف الشارع بطول 400 متر تقريباً حتى المستشفى العام، بالتوازي مع رصف الجانب الآخر من الشارع ناحية شارع أبوبكر حتى بداية شارع حافظ.

كما تم استحداث شارع موازي لمركز الشرطة،أحد الشوارع المستجدة بالمخطط التفصيلي للمدينة، بهدف خلق محور مروري جديد لفك التكدس وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شارعى جمال عبدالناصر والجيش، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الشارع المستجد ورصفه بطول 800 متر وعرض 12 متراً.بعد نقل محول الكهرباء وترحيل أعمدة الإنارة.