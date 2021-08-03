برسالة غامضة ... أحمد العوضي يُحير جمهوره بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

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وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى جمهوره، مستعينا بمقولة الإمام على بن أبي طالب، معبراً من خلالها على صعوبة الأيام التي مر بها بشأن مرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية

وكتب «العوضي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للنكبات غايات تنتهي اليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب»

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: «ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة».

وتابعت خلال برنامجها كلمة أخيرة، إن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى.

وأضافت أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل

وأشارت: «عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها».

وأوضحت أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس».