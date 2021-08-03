أخبار عاجلة

شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -
البنتاجون: استئناف العمل في مطار كابول -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا -
طائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل -
"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري -
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

برسالة غامضة ... أحمد العوضي يُحير جمهوره بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

Print
برسالة غامضة ... أحمد العوضي يُحير جمهوره بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز برسالة غامضة ... أحمد العوضي يُحير جمهوره بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى جمهوره، مستعينا بمقولة الإمام على بن أبي طالب، معبراً من خلالها على صعوبة الأيام التي مر بها بشأن مرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية

وكتب «العوضي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للنكبات غايات تنتهي اليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب»

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: «ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة».

وتابعت خلال برنامجها كلمة أخيرة، إن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى.

وأضافت أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل

وأشارت: «عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها».

وأوضحت أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

متحدث طالبان لـ أحمد موسى: سيطرنا على أفغانستان وسنقيم نظامًا إسلاميًا.. ولن نسمح بحفلات الغناء

متحدث طالبان لـ أحمد موسى: سيطرنا على أفغانستان وسنقيم نظامًا إسلاميًا.. ولن نسمح بحفلات الغناء