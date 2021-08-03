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مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: "اعتدال" رائد عالمي في مكافحة التطرف

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أشاد بمبادرته "Gether2" لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) اليوم في مقر المركز وفدًا من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) برئاسة مدير المركز الدكتور جهانجير خان.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وبتلك المناسبة قال الدكتور جهانجير خان: "إننا منبهرون بالعمل البحثي الرائد الذي تقومون به في هذا المجال. علينا أن نحذو حذوكم حول أمور نحتاج إلى أن نتعاون فيها". مشيدًا بمبادرة (Gether2) التي أطلقها المركز لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بمخاطر التطرف.

وأضاف: "ما ذكرتموه حول الأشخاص ذوي الإعاقة لم أره من قبل. وأهنئكم على هذه المبادرة؛ ونود أن نعرف أكثر عنها؛ فنحن في الأمم المتحدة -كما تعلمون- لدينا وكالات محددة تتعامل مع الأمور التي تهم ذوي الإعاقة من جانب إنساني فقط، لكن ليس مثل جانبكم؛ إذ أعتقد أنه يجب علينا أن نرى المشهد كاملاً".

وتعرَّف الوفد خلال الزيارة على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل (اعتدال)، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال. كما دوّن الدكتور جهانجير خان كلمة في سجل الضيوف، قال فيها: "شكرًا لاستضافة وفد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمرة الثالثة. نحن دائمًا معجبون جدًّا بالعمل الذي يقوم به المركز، ولا يسعني إلا أن أهنئ (اعتدال) حقًّا على العمل الرائد والقيادي الذي يقوم به في مجال منع التطرف العنيف ومكافحته؛ فمركز (اعتدال) يعد رائدًا على مستوى العالم في هذا المجال، ونحن فخورون وسعداء للغاية لكوننا قادرين على العمل بشكل وثيق بوصفنا مركزًا للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع (اعتدال)".

وفي ختام الزيارة التقط الضيوف صورًا تذكارية مع الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، فيما قدم سعادته هدية تذكارية إلى رئيس الوفد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الدكتور جهانجير خان.

وكان الأمين العام لمركز (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد فلاديمير فورونكوف، قد وقَّعا في الأول من (إبريل) 2021م مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين، بحضور مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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