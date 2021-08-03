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هنأت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية واتحاد كرة اليد، بفوز المنتخب الوطني على منتخب ألمانيا بنتيجة ٣١ / ٢٦ والتأهل للدور نصف النهائي لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الألعاب الجماعية.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي من فاعليات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس المقبل، حيث تواجه مصر ضد فرنسا وتلعب إسبانيا ضد الدنمارك، وسيتم تحديد موعد اللقاءين بالساعة لاحقاً.

ويأمل المدرب الإسباني ر وبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية، حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.