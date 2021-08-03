وزير الرياضة يدعم اللاعب المصري أحمد الامير قبل مشاركته ببطولة العالم للفنون القتالية ببولندا

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، أحمد إبراهيم أمير لاعب الفنون القتالية MMA المحترف في فريق سمو الشيخ خالد بن حمد نجل ملك البحرين، والنائب الأول لرئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة البحريني.



جاء اللقاء للتعرف علي مسيرة اللاعب الاحترافية، وبحث أوجه الدعم الذي ستقدمه الوزارة له، والتطرق لاستعدادات مشاركة اللاعب في بطولة العالم للفنون القتالية brave المقرر اقامتها في بولندا خلال شهر سبتمبر المقبل ، وينافس أمامه اللاعب الفرنسي أمين أيوب علي لقب حزام الفنون القتالية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد ابراهيم في منافساته المقبلة ، واستمراره في تحقيق الفوز في البطولات التي يشارك بها بما يساهم في رفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، مشيراً أنه سيتم تقديم الدعم المطلوب للاعب.

كما ناقش اللقاء إمكانية استضافة مصر لمجموعة من بطولات الفنون القتالية MMA والخاصة بمنظمة brave البحرينية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، اكد اللاعب أحمد أمير علي تركيزه الكامل في التدريبات التي يخضع لها الفترة الراهنة استعداداً لبطولة العالم ببولندا التي سيبذل قصارى جهده للفوز بلقبها.

يذكر أن اللاعب أحمد ابراهيم أمير بدأ مسيرته الاحترافية في رياضة MMA عام ٢٠١٢ ، واستطاع الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة وحيدة طوال مسيرته الاحترافية.