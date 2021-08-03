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عبر الفنان والمذيع أيمن عن سعادته بردود الأفعال والاستقبال القوى للعرض المسرحى «كوكو شانيل» الذى لعبت بطولته النجمة شريهان، وشارك فى بطولته، متمنيا عرضه قريبا على الفضائيات، بعد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال عيد الأضحى.

واعتبر «القيسونى» أن هذا الدور غيّر مساره الفنى من القالب الذى كان قد وضع فيه من أدوار الشر المتعددة التى قدمها على الشاشة، وشهدت أجواء المسرحية حالة من الرومانسية عاشها أيمن القيسونى مع نجمة الاستعراضات الأولى التى انتظرها جمهورها المصرى والعربى بعد غيابها سنوات طويلة عن الشاشة.

وكشف «القيسونى»، فى تصريحات له، عن أن شريهان اختارته ليجسد أمامها دور حبيبها العسكرى الألمانى الذى يواجه معها العديد من المشاكل لنجاح هذا الحب كونها من أصول فرنسية وهو ألمانى الأصل، وذلك من خلال العرض المسرحى.

وتابع: خاض أيمن خلال هذا العرض المسرحى تجربة جديدة بالنسبة له، حيث تطلب الدور التدريب لمدة شهر على عدد من الاستعراضات التى قدمها مع النجمة شريهان، أيقونة الاستعراض العربى، وهو ما جعله متخوفا للغاية من هذا اللقاء وتلك التجربة التى فاجأته فيها شريهان منذ اللقاء الأول بينهما حتى إصرارها على مد فترة التدريب لإتقانه الرقص كونه ممثلا غير استعراضى، ولفت إلى أنها كانت حريصة على متابعة كل تفاصيل مشاهدهما معا كحرصها المعهود على متابعة كل كبيرة وصغيرة فى العرض بشكل عام.