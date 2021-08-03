★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بعد واحدة من أكثر السنوات شكوي من صعوبة الإمتحانات مع النظام الجديد للثانوية العامة.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلاً أنه لن يتم إعلان النتيجة قبل يوم 15 أغسطس 2021، وربما يتطلب الأمر يومين أو 3 أيام بعد ذلك التاريخ للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص قواعد وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021، والتى يتم تحديدها على ضوء النتائج النهائية.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد مطمئنة وتقترب من نسب النجاح في السنوات الماضية، مضيفًا أن شرائح توزيع الدرجات هذا العام اختلفت وخصوصًا من حصلوا على أكثر من 90% من الدرجات أو الحاصلين على بين 80% و90%.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أنه لا يوجد عنصر بشري يتدخل في تقدير صحة الإجابات ولا عمليات جمع ورصد الدرجات، ولا صحة تماما لما يقال عن تغيير الدرجات أو تبديل أوراق، وأن التصحيح بدأ منذ منتصف يوليو الماضي، ويتم التصحيح مركزيًا تحت الإشراف المباشر من الأجهزة السيادية، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وأكد وزير التعليم أنه يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها الكترونيًا عن طريق منظومة مُحكمة في أماكن مُراقبة ومُؤمنة ليلاً نهارًا، وأن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ ألف ورقة إجابة من جميع المحافظات إلى القاهرة عقب كل امتحان بمشاركة من الأجهزة والوزارات السيادية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، فور الإنتهاء منها، مشيرًا إلى أنه لن تصدر أي تصريحات عن الدرجات قبل ذلك المؤتمر منعًا لحدوث بلبلة، ولن يتم تقديم أي معلومات منقوصة.

وأنهي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحاناتهم اليوم الإثنين 2-8-2021 بأداء الامتحان في مادتي التفاضل والتكامل ومادة الجيولوجيا، كما أنهي طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم يوم الخميس 29-7-2021 بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية نحو 649 ألف طالبًا وطالبًا، وشارف في أعمال الإمتحانات نحو 133 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والمراقبين.

اقرأ أيضًا:

الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. موعد معادلة الالتحاق بكليات «الهندسة- التجارة- الحقوق- الزراعة»

تنسيق 2021.. بيان الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. الكليات والمعاهد التي تقبل الدبلوم الصناعي (نظام 3 سنوات)

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم الزراعة (نظام 3 سنوات)

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. الكليات والمعاهد التي تقبل الدبلوم التجاري (نظام 3 سنوات)

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم السياحة والفنادق (نظام 3 سنوات)

أوائل الدبلومات الفنية 2021

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

رابط الدبلومات الفنية 2021

موعد بدء الدراسة وامتحانات نهاية السنة للعام الدارسي الجديد (صور الجداول)