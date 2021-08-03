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حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء"

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حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء" حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء"
تحدث عن التربيع الأول والثاني والإبدار وقال: ذو الحجة ناقص هذا العام

حسابيًا..

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن شهر ذي الحجة هذا العام ناقص (29 يوماً).

وأشار إلى أن موعد اقتران القمر بالشمس سيكون مساء يوم الأحد 29 ذي الحجة (8 أغسطس) عند الساعة ‏‏04:50م، وسيعقبه ولادة هلال محرم لعام 1443، وسيغرب القمر مساء يوم الأحد بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وعليه ‏يكون يوم الاثنين 9 أغسطس حسابياً أول السنة الهجرية الجديدة 1443.‏

وأضاف: "أما يوم عاشوراء فسيكون يوم الأربعاء 10 محرم 1443 الموافق 18 أغسطس 2021م"، لافتاً إلى أن #التربيع الأول: الأحد 7 محرم 06:20م، و‏# الإبدار: الأحد 14 محرم 03:02م، والتربيع الثاني: الاثنين 22 محرم 10:13م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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