أخبار عاجلة

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر» -
طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة -
للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة -
لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط -
«المركزي»: طرح سندات مقومة باليورو تصل قيمتها لـ11 مليار جنيه -
نادي المطلقات: لهذه الأسباب يجب حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق -
منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد -
ماكرون: من واجبنا ومن كرامتنا أن نحمي الأفغان الذين ساعدونا سابقا -
جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابول -
شاهد.. درة بإطلالة مثيرة بـ«هوت شورت» على شاطئ البحر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر

Print
الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر
فيما أعلن مكتب تأجير سيارات تقديم دعم مالي تمثل في التكفل بإصلاح المركبة

الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر

تعرضت طالبة الطب في جامعة الحدود الشمالية ياسمين بن عطالله العنزي وشقيقها "بندر" لحادث مروري أثناء توجهها إلى مركز اللقاحات بعرعر لتمارس عملها كمتطوعة بالمركز، وبفضل من الله حالتهما مستقرة حالياً؛ حيث ترقد "ياسمين" على السرير الأبيض في المستشفى، وكانت قد تعرضت لقطع في أوتار اليد وأجريت لها عملية جراحية، فيما أصيب شقيقها "بندر" بإصابات متفرقة وحالته الصحية مستقرة.

وقد وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لطالبة الطب وشقيقها.

من جانبه، قدم المواطن عطالله العنزي، شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على كريم رعايته ومتابعته لحالة أبنائه الصحية، مضيفاً أن ذلك يأتي امتداداً لما يقدمه من رعاية واهتمام لكافة أبناء المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء ويكتب له الأجر والمثوبة.

وقد تحدث "العنزي" لـ"سبق" فقال: "دائماً أحث أبنائي على العمل التطوعي وفخور بما تقدمه ابنتي طالبة الطب من عمل تطوعي في مركز اللقاحات، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن الغالي، وأحمد الله على لطفه ونجاتهما وحالتهما مستقرة ولله الحمد".

هذا وقد أعلن أحد مكاتب تأجير السيارات في منطقة الحدود الشمالية بتقديم دعم مالي لأسرة طالبة الطب تمثل بالتكفل بإصلاح المركبة، وتقديم سيارة بديلة لحين إصلاح المركبة، وذلك تقديرًا لجهود المتطوعين والمتطوعات وما يقدمونه من جهود كبيرة خلال جائحة ⁧كورونا⁩.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص

"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص