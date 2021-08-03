أخبار عاجلة

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر» -
طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة -
للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة -
لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط -
«المركزي»: طرح سندات مقومة باليورو تصل قيمتها لـ11 مليار جنيه -
نادي المطلقات: لهذه الأسباب يجب حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق -
منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد -
ماكرون: من واجبنا ومن كرامتنا أن نحمي الأفغان الذين ساعدونا سابقا -
جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابول -
شاهد.. درة بإطلالة مثيرة بـ«هوت شورت» على شاطئ البحر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية

Print
جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية
تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل

جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل في أربعة دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل "دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، برنامج تجميل الشعر والعناية به".

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل؛ لكونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر أن التسجيل متاح لحاملات شهادة الثانوية فأعلى حتى يوم السبت 21 أغسطس 2021م عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص

"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص