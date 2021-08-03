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أولمبياد طوكيو.. (0) ألمانيا (0) كرة اليد بث مباشر لحظة بلحظة

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أولمبياد طوكيو.. مصر (0) ألمانيا (0) كرة اليد بث مباشر لحظة بلحظة أولمبياد طوكيو.. (0) ألمانيا (0) كرة اليد بث مباشر لحظة بلحظة

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تنطق بعد قليل، مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من منافسات كرة اليد لاولمبياد طوكيو 2020، وتقدم «المصري اليوم» تغطية مباشرة للمباراة.

وسيتم نقل اللقاء تلفزيونياً عبر شاشة bein sports 3 prieium عند الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة كما يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق المصري خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ويأمل فراعنة اليد بقيادة المدير الفني روبيرتو جارسيا باروندو، في تحقيق الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي ومواصلة رحلته نحو تحقيق ميدالية أولمبية.

في انتظار بداية اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

المصرى اليوم

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