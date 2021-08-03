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الفروسية تبدأ المنافسات بدورة طوكيو بأداء ونتائج مبهرة لنايل نصار

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الفروسية تبدأ المنافسات بدورة طوكيو بأداء ونتائج مبهرة لنايل نصار الفروسية تبدأ المنافسات بدورة طوكيو بأداء ونتائج مبهرة لنايل نصار

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تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة لمنافسات نهائى الفردى في منافسات الفروسية بعد خوض الجولة الأولى التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمشاركة 75 فارسا وتقام منافسات النهائى غدا الاربعاء حيث تأهل الثنائى ضمن أفضل 30 فارسا شاركوا اليوم.

وقدم نايل نصار جـولـة نـظـيـفـة مـن الأخـطـاء خلال منافسات طوكيو 2020 والتي يشارك فيها بينما حقق زيادة جولة نظيفة أيضا بدون أخطاء باستئناء خطأ الوقت فقط.

وتترقب البعثة المصرية منافسات غدا أملا في استمرار النتائج المميزة للفروسية والتى تنافس على ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية باليابان.

المصرى اليوم

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