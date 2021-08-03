رفع 11 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز البياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضاء المواطن، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بحملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة وبقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.

شارك في الحملة عبدالمحسن ربيع طايع نائب رئيس المركز، ومصطفى على رئيس قريه البغدادي، وطه أبو القاسم رئيس قسم النظافة والحملة الميكانيكية للمدينة والقرية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية الروافعة برئاسة أحمد خليل، برفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الترعة التي يتم تبطينها على المسار السياحى ومن داخل القرية وعلى جانبي الطريق السريع مصر أسوان ومدخل القرية.