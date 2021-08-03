رفع 11 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز البياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضاء المواطن، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بحملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.
وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة وبقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.
شارك في الحملة عبدالمحسن ربيع طايع نائب رئيس المركز، ومصطفى على رئيس قريه البغدادي، وطه أبو القاسم رئيس قسم النظافة والحملة الميكانيكية للمدينة والقرية.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية الروافعة برئاسة أحمد خليل، برفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الترعة التي يتم تبطينها على المسار السياحى ومن داخل القرية وعلى جانبي الطريق السريع مصر أسوان ومدخل القرية.