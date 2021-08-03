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تعيين «وفية العطيفي» مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لــ «الإدارة العليا»

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تعيين «وفية العطيفي» مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لــ «الإدارة العليا» تعيين «وفية العطيفي» مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لــ «الإدارة العليا»

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أصدر المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بتعيين المستشارة الدكتورة وفية العطيفي مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية إن المستشارة الدكتورة وفية العطيفي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٩، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١ وحصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام ١٩٨٣بتقدير جيد جدًا وماجستير القانون العام عام ١٩٩٤ بتقدير جيد جدًا في رسالة بعنوان «ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣» كما حصلت على درجة الدكتوراة في القانون عام ٢٠٠٣ مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية لرسالة بعنوان «خصومة التأديب الإداري».

وقد سبق للمستشارة الدكتورة وفية العطيفي العمل بعدد من النيابات كما تم انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل وكذا إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

وأضاف البيان أن القرار جاء تتويجًا لمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية.

المصرى اليوم

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