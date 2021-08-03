مصرع عامل وإصابة 11 في حادثي سير منفصلين بسوهاج

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لقى عامل مصرعه، وأصيب 11 شخصا آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادثى سير منفصلين بدائرة مركزى طما وأخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص أنه في الحادث الأول بمركز طما، أثناء مرور القطار الروسي «القاهرة – أسوان» اصطدم بالمدعو أحمد. ح. ع 33 سنة- عامل ويقيم بمدينة طما حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وقرر شقيقه إسلام «26 سنة- عامل» بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

وفى الحادث الثانى بمركز أخميم أصيب 11 شخصا، من بينهم 3 أطفال بإصابات وجروح وكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج/ البحر الأحمر» باتجاه محافظة أسيوط، بسبب السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ لقائد السيارة الميكروباص، وتم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتبين أنهم جميعا من مستقلى السيارة الميكروباص ويقيمون بقرية «العيساوية» بدائرة مركز المنشاة، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.