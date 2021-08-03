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السجن 3 سنوات لميكانيكي وآخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات

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السجن 3 سنوات لميكانيكي وآخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات السجن 3 سنوات لميكانيكي وآخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه في اتهامهم بالاتجار في المخدرات.

كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها.

البداية وردت معلومات إلى مباحث مدينة نصر تفيد بقيام ميكانيكى وسائق توك توك وعامل بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقى القبض على المتهمين في حالة تلبس واعترفوا باتجارهم في المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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