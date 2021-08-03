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شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

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بتوزيع الهدايا والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال.

ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن .

ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه .

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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