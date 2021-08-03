أخبار عاجلة

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر» -
طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة -
للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة -
لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط -
«المركزي»: طرح سندات مقومة باليورو تصل قيمتها لـ11 مليار جنيه -
نادي المطلقات: لهذه الأسباب يجب حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق -
منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد -
ماكرون: من واجبنا ومن كرامتنا أن نحمي الأفغان الذين ساعدونا سابقا -
جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابول -
شاهد.. درة بإطلالة مثيرة بـ«هوت شورت» على شاطئ البحر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة ويدخل معسكرًا مغلقًا اليوم

Print
الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة ويدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة ويدخل معسكرًا مغلقًا اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء، استعداداته قبل مواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الفريق الدجلاوي.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين في مران اليوم، لشرح نقاط قوة وضعف دجلة والوقوف على طريقته في تحضير الهجمات والاستحواذ على الكرة وكذلك أسلوبه في وضعية الدفاع، من أجل إيجاد حلول لفك شفرة دفاع الفريق الدجلاوي وتحقيق الهدف وهو حصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة

طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة

للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة

للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة

لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط

لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط