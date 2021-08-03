الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة ويدخل معسكرًا مغلقًا اليوم

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يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء، استعداداته قبل مواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الفريق الدجلاوي.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين في مران اليوم، لشرح نقاط قوة وضعف دجلة والوقوف على طريقته في تحضير الهجمات والاستحواذ على الكرة وكذلك أسلوبه في وضعية الدفاع، من أجل إيجاد حلول لفك شفرة دفاع الفريق الدجلاوي وتحقيق الهدف وهو حصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري.