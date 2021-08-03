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الاهلي يعلن التجديد لثلاثي الفريق خلال أيام

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الاهلي يعلن التجديد لثلاثي الفريق خلال أيام الاهلي يعلن التجديد لثلاثي الفريق خلال أيام

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اقتربت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي من العالم عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

وتنتهي عقود كل من التونسي على معلول وعمرو السولية وصلاح محسن بنهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢.

ومن المنتظر أن يتم تعديل عقود الثلاثي وتمديدها لموسمين إضافيين على أن تنتهي مع نهاية موسم 2025.

ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية والراحلين والمعارين وجميع الملفات خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

المصرى اليوم

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