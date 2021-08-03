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أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية"

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أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية" أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية"
الدقس: ضبط 3500 لاصق مقلد وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ

نجح فريق من الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، في ضبط عمارة سكنية بحي "البغدادية" تمارس فيها عمالة مخالفة أعمالَ تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس قائلًا: إن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًّا لطباعة ملصقات لماركات معروفة؛ مشيرًا إلى أنه تم ضبط (3500) لاصق؛ وذلك خلال مداهمة الموقع الذي يدار من قِبَل أحد العمالة المخالفة.

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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