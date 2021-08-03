«القوى العاملة بالنواب» تطالب مؤسسات الإفتاء العالمية بمواكبة العصر لمكافحة التطرف

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قال النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فعاليات المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حالياً دار الإفتاء المصرية تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، خطوة هامة في طريق استكمال مكافحة الفكر المتطرف.

واشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أنه لا يمكن لاحد ان ينكر حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في كافة مناحي الحياة والتعاملات والعبادات، بما يساهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي والواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤسسات الإفتاء في العالم، بالتطويرات المستمرة لكي تواكب التطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكاراً مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف.