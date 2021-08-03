لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع موسيماني عروض ضم أحمد ياسر ريان

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تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل سماع وجهة نظره بشأن العروض التي وصلت مؤخراً لأكثر من لاعب بالفريق وتحديداً المُعارين أمثال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادي سيراميكا الذي جاءه عروض من أندية أوربية الفترة الماضية.

ويقدم أحمد ياسر ريان، عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري يحتل بهم وصافة هدافي الدوري خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.

‎وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي ودعتها مصر بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي.