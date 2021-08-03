أخبار عاجلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر -
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط -
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى -
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها

Print
"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها "الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها
بينها الكوادر الطبية العاملة في الدولة والعاملون في القطاع التعليمي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.

وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة