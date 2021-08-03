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وزير : المدينة الصناعية بالسادات إضافة لقدرة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

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وزير التموين: المدينة الصناعية بالسادات إضافة لقدرة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزير : المدينة الصناعية بالسادات إضافة لقدرة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

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أكد وزير والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية؛ تعد صرحا عظيما وإضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية، باعتبارها أساس الأمن الغذائي، الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن القومي الشامل، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية لها تأثير هام على التجارة الداخلية.

وقال «المصيلحي» في كلمته خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، إن استراتيجية الدولة تعتمد على الحفاظ على احتياطي السلع على عدة محاور أساسية، منها ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وكذلك أهمية ضبط ورفع أداء كفاءة التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية؛ أخذا في الاعتبار عدالة ووجود هذه المنافذ في أنحاء الجمهورية .

المصرى اليوم

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