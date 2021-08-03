مياه أسيوط تطبق تكنولوجيا التصوير التلفزيونيCCTV في صيانة الشبكات

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تطبيق تكنولوجيا فحص شبكات الصرف الصحي بإستخدام التصوير التلفزيونيCCTV داخل الشركة، وذلك من خلال رصد وفحص جميع أجزاء الأنابيب الداخلية لتحديد حالة الخطوط من الداخل بصورة حية، عن طريق كاميرا تليفزيونية مثبتة على ماتور يتم التحكم فيها لا سلكياً من خلال شاشة عرض.

وأوضح أن عملية فحص التصوير التلفزيوني CCTV تشير إلى استخدام كاميرا لرؤية ما بداخل خطوط الصرف الصحي أو المصارف ، للكشف عن الوصلات بين المواسير (الجوانات) من إزاحة أو فجوة ، ترشيحات ...الخ، والكشف عن الشروخ والكسور المحتمل وجودها، والكشف عن الثقوب المحتمل وجودها، والكشف عن ترشيحات المياه، ومراجعة ميل الفراغات واستقامتها.

وأضاف أن كاميرات التصوير التلفزيوني CCTV تعد الوسيلة الأكثر فعالية لأنها تسمح بتحديد العيوب فى التركيب وموقع انسداد المجاري والخطوط والتى غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مدى خطورتها دون استخدام كاميرات الفحص التليفزيونية، فهي بمثابة خطوة أولي وأساسية لمساعدة فريق الصيانة الذين يتعاملون مع خطوط الصرف الصحي التالفة في تحديد أفضل حلول الإصلاح الممكنة مما يقلل التكلفة، والوقت المستغرق لأعمال الصيانة.